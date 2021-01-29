Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова, Макпал Жунусова получили благодарственные письма от Елбасы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Порядка 700 жителей Алматы получили благодарственные письма Лидера партии «Nur Otan», Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за активное участие в электоральной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В их числе алматинцы, входившие в состав республиканского предвыборного штаба – это полюбившиеся казахстанцам деятели культуры и искусства Алтынбек Коразбаев, Макпал Жунусова и Досхан Жолжаксынов, известные учёные и руководители крупных учебных заведений страны Такир Балыкбаев и Кенжехан Матыжанов.

Из участников городского предвыборного штаба в числе награждённых известные исполнители - народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова, представители научной интеллигенции Борис Джапаров и Тлектес Есполов, а также спортсмен Наиль Нуров.





Не остались незамеченными и алматинские сторонники партии. Это Асанали Ашимов, Бибигуль Тулегенова, Ескендир Хасангалиев, Аягуль Миразова, Нуржан Мухамеджанова и другие известные и популярные представители масс-медиа, культуры и предпринимательства, которые оказывали информационное сопровождение и поддержку на протяжении всей электоральной кампании в Алматы.

В благодарственном письме Первый Президент Казахстана отметил вклад и результаты работы в обеспечении уверенной победы партии, а также необходимость дальнейшей сплочённой работы по обеспечению поступательного развития страны и повышению благосостояния народа.





Напомним, в ходе электоральной кампании предвыборную программу Алматинского городского филиала партии жителям мегаполиса разъясняли 78 кандидатов в депутаты всех уровней, 1700 доверенных лиц, члены городского и 8 районных предвыборных штабов в количестве 170 человек и 1000 активистов, работавшие на договорной основе.

По согласованию с председателем городского филиала партии, акима г. Алматы Бакытжана Сагинтаева, обязанность руководить городским предвыборным штабом была возложена на председателя Общественного совета города Рахмана Алшанова.

Первый заместитель Председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Мейржан Отыншиев заявил, что нуротановцы Алматы полностью готовы к начавшемуся новому политическому сезону.

«На сегодняшний день ряды партии составляют работники бюджетной сферы и неправительственных организаций, предприниматели, пенсионеры, молодёжь и студенчество, которые представлены во всех районах мегаполиса. Из них максимальное число нуротановцев проживают в Ауэзовском и Бостандыкском районах, где на предприятиях созданы свыше ста первичных партийных организаций. Это не предел. Общественно-политическая и социально-экономическая направленность партии позволят и в дальнейшем укреплять кадровый и человеческий потенциал. Ведь предвыборная программа Алматинского городского филиала направлена на комплексное развитие города, которая будет способствовать вхождению Алматы в ряды лучших мегаполисов мира, а повышение благосостояния алматинцев и содействие в решении их проблем останется самой важной задачей нашей партии. Взять к примеру уходящий месяц. С начала года в общественные приёмные поступило 200 обращений, из них по 44 приняты положительные решения, по 66 даны разъяснения и устные консультации, по остальным проводится соответствующая работа», - подчеркнул Мейржан Отыншиев.



