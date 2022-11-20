Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова и другие звезды проголосовали на выборах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многие известные артисты, общественные деятели, писатели проголосовали на выборах Президента в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, исполнитель известного хита «Мария Магдалена» Асхат Таргын отдал свой голос на избирательном участке №554.

Заслуженная артистка Сулушаш Нурмагамбетова проголосовала на 474 избирательном участке расположенном в общеобразовательной школе №106.

Известный акын, поэт-импровизатор Ринат Заитов отдал голос на избирательном участке №545, расположенный в театре традиционного искусства «Алатау».

«Люди понимают, насколько сегодня важный день. Будущее страны и лично каждого человека во многом зависит от его выбора. Это очень ответственное событие», - подчеркнул поэт, добавив, что люди, пришедшие голосовать в одно время с ним, были доброжелательны и очень приветливы.

Заслуженный тренер РК, профессор КазАСТ, ветеран спорта по конькобежному спорту Май Хван отдал свой голос на участке №255. Он заявил, что проголосовал за будущее Казахстана. По его словам, он привык принимать участие в жизни общества и с 1953 года голосует на выборах.

Поэт, кандидат филологических наук, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Адилгазы Каирбеков приехал на избирательный участок №264, чтобы проголосовать за кандидата.

«Радует, что молодежь активно принимает участие в выборах. Они понимают, что от них зависит дальнейшая судьба страны. Мне, как простому гражданину, небезразлично, кому мы доверим бразды правления государством, ведь от этого зависит будущее моих детей, внуков. Думаю, это нормально – желать того, чтобы они получили хорошее образование и жили благополучно в своей родной стране», – сказал Адилгазы Каирбеков.

Среди множества казахстанских артистов и певцов на выборах свой голос за будущего Президента страны отдала знаменитая эстрадная певица Луина. Она проголосовала на избирательном участке №414, расположенном в общеобразовательной школе №77.

Также на избирательном участке №537, расположенном в общеобразовательной школе-интернат №17, свой голос за одного из кандидатов в Президенты отдала казахстанский дизайнер Аида Кауменова. Здесь же на выборах проголосовали народная артистка Казахстана Роза Рымбаева и ее сын, певец Али Окапов.

Участие в голосовании на внеочередных президентских выборах в Алматы приняла также певица Мадина Садвакасова. Она утром пришла на свой избирательный участок №415.

«Рано утром самым первым делом я решила пойти на выборы. Со дня объявления выборов, мы ждали этого дня. Я пошла на свой участок к 9:00 часам, людей было много на голосовании. Я очень рада, что приняла участие в голосовании и внесла свою лепту в будущее Казахстана. У нас принято ходить на выборы всей семьей и проявлять свою активную гражданскую позицию. Мой отец уже в 06:50 стоял на избирательном участке, чтобы принять участие в голосовании», - сказала певица.

Свой голос за одного из кандидатов отдал и заслуженный деятель Республики Казахстан, писатель, кинооператор Смагул Елубай. Он побывал на избирательном участке №301.

«Сегодня мы избираем Президента, который будет править в Казахстане семь лет. От него будет зависеть дальнейшая судьба Казахстана в целом», - сказал писатель.

Также на выборах Президента проголосовал секретарь маслихата города Алматы Станислав Канкуров. Он побывал на избирательном участке №215.

Байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин приехал на избирательный участок №469 города Алматы на мотоцикле. Дождь и слякоть, по словам байкера, не преграда, чтобы исполнить свой гражданский долг.

«Я не пропустил ни одни выборы. Мне небезразлична судьба государства, в котором я живу, поэтому считаю делом чести проявить свою гражданскую позицию. С флагом нашей страны я проехал более 400 тысяч километров, побывал в свыше 170 странах мира. У Казахстана сложилась хорошая репутация на мировой арене, наше государство знают как молодое и стремительно развивающееся, смело шагающее в будущее. Поэтому очень важно нам выбрать сильного капитана, который поведет наш корабль, под названием Казахстан, в дальнее плавание успешного и процветающего будущего», - отметил Дмитрий Петрухин.

Всего в день выборов в Алматы открыты 600 избирательных участков, на 55 участках можно проголосовать вне зависимости от наличия прописки. Право голоса в городе имеют более 1,1 млн человек.



