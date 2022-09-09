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    Ротвейлер напал на двух жительниц Экибастуза

    9 Сентября 2022, 14:46

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Ротвейлер напал на двух жительниц Экибастуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Днем 7 сентября в Экибастузе на 54-летнюю горожанку по улице Б. Момушылы накинулся ротвейлер и повалил на землю. От толчка женщина упала и ударилась головой. Лишь после этого, хозяйка собаки, взяв животное за поводок, ушла, не оказав помощи горожанке, которая сообщила о данном факте в полицию.

    Потерпевшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга. Участковыми инспекторами 47-летняя владелица собаки бойцовской породы была установлена.

    При выяснении обстоятельств также стало известно, что в этот же день еще один человек пострадал от данной собаки. Так, 35-летняя горожанка проходила мимо стадиона «Шахтер», но в этот момент к ней неожиданно подбежала агрессивная собака с поводком и непристегнутым намордником, которая укусила женщину.

    «За нарушение выгула домашних животных полицейские привлекли владелицу собаки к административной ответственности по статье 407-2 КРКоАП, теперь ей предстоит выплатить штраф в размере десяти МРП. Кроме этого назначены экспертизы потерпевшим для обращения в суд с иском по причинению вреда здоровью и ущерба», – рассказал начальник управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

    Как отмечают в ведомстве, за 2022 год полицейскими к административной ответственности за нарушение правил выгула привлечено 168 владельцев кошек и собак.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область МВД РК Экибастуз
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