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    Роттердам восстанавливают после беспорядков

    27 Января 2021, 08:59

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мэр Роттердама обратился к населению через социальные сети после беспорядков, которые произошли 25 января в нескольких городах Нидерландов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Роттердама Акмед Абуталеб сделал запись в Twitter, сообщив, что коммунальные службы города вынуждены восстанавливать испорченные объекты мегаполиса.

    В понедельник вечером в Нидерландах произошли беспорядки, где сотни молодых людей протестовали против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах.

    Протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины. В результате полицией Нидерландов было задержано более 150 человек, младшему из которых исполнилось 14 лет.

    «Хорошо ли вам теперь, когда вы создали хаос в своем городе? После того, что вы нанесли ущерб предпринимателям? Вам приятно просыпаться рядом с полной сумкой украденных вещей?» – спрашивает участников беспорядков А. Абуталеб.

    Вместе с тем мэр Роттердама, известный в Нидерландах своими прямыми выступлениями, просит родителей по соображениям безопасности следить за своими детьми и подростками.

    «Эти беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу. Мы должны победить вирус вместе, потому что это единственный способ вернуть себе свободу, - заявил лидер нидерландской партии «CDA» Вопке Хукстра. - Мы не собираемся капитулировать из-за нескольких хулиганов», - сказал он.

    Ранее сообщалось, что в Нидерландах в субботу, 23 января, вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 21:00 до 04:30 часов.

    В стране уже действует жёсткий карантин. Заведения, работа которых не считается жизненно необходимой, закрыты.
    Вместе с тем прибывающие в Нидерланды граждане государств, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, заявил глава правительства страны. Данное требование не распространяется на граждан Нидерландов, других граждан ЕС и членов их семей.

    Напомним, первые дозы вакцины против коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, прибыли в Нидерланды в конце декабря.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Общество
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