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    Ротацию директоров школ провели в СКО

    19 Августа 2022 12:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые провели ротацию директоров школ и заведующих детскими садами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления образования Назир Жашибеков на заседании акимата сообщил, что летом переместили девять директоров средних школ и 11 заведующих дошкольными учреждениями.

    «С этого года прием педагогов в учреждения образования проводится на конкурсной основе, кроме малокомплектных школ. Для участия в конкурсе лица, впервые приступающие и возобновляющие педагогическую деятельность, обязательно должны пройти национальное квалификационное тестирование», - добавил Н.Жашибеков.

    Он отметил, что в этом году произошли изменения в школьной программе.

    «С 1-го сентября во всех классах исключен предмет «Самопознание». В школах с казахским языком обучения с 1-го класса будут изучать только казахский язык, в школах с русским языком обучения — казахский и русский языки. Изучение русского языка в школах с казахским языком обучения планируется со 2-го класса. Английский язык - только с 3-го класса в школах и с казахским, и русским языками обучения. Часы языков и самопознания будут переданы на изучение других предметов», - прокомментировал Н.Жашибеков.

    Учебный год в школах продлится до 31-го мая. Продолжительность летних каникул составит ровно три месяца - с 1-го июня по 31-е августа.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Образование #Акимат
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