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    Ростом ДТП в Жамбылской области обеспокоены полицейские

    17 Марта 2022, 14:58

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ростом дорожно-транспортных происшествий обеспокоены правоохранительные органы Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Только за два месяца 2022 года на дорогах Жамбылской области зарегистрировано 169 дорожно-транспортных происшествий. Об этом на своей странице в сети Facebook написал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

    «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 19,9%, количество погибших - на 20,8%, получивших телесные повреждения – на 27,5%. Такая статистика не может не обращать на себя внимания, - отметил глава жамбылского гарнизона. - Анализ показывает, что 99% аварий произошли по вине водителей. В основном, из-за превышения скорости и по причине уснувших за рулем водителей. Нарушают правила и пешеходы, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, тем самым создавая угрозу для своего здоровья и жизни».

    Начальник департамента полиции области добавил, что жамбылскими полицейскими на постоянной основе проводится работа по правовому просвещению, пропаганде и профилактике дорожно-транспортного травматизма. В целях снижения количества аварий, повышения уровня водительской дисциплины проведены оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», «Безопасная дорога», «Правопорядок».

    Причиной ДТП нередко становится и неудовлетворительное состояние дорог.

    Департаментом полиции совместно с местными исполнительными органами проведено 424 обследования автомобильных дорог области с охватом 2 627 км дорог. Всего выявлен 1 771 дефект, выданы предписания по устранению недостатков. К административной ответственности привлечено 33 должностных лица.

    «За сухими цифрами и статистикой стоят реальные люди, их близкие, лишившиеся родного человека. Практически все ДТП можно предотвратить, главное – соблюдайте правила дорожного движения. Берегите чужую жизнь — спасете свою!», - обратился к жителям Жамбылской области Арманбек Баймурзин.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Транспорт МВД РК Регионы
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