Роста цен на мясо курицы и яйца в Казахстане не будет – Назгуль Хатепова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК не прогнозируют роста цен на мясо курицы и яйца в связи с запретом России на экспорт в страны ЕАЭС зерновых культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роста цен в связи с тем, что Россия ввела запрет на экспорт зерновых культур, на яйца и курицу в настоящее время не намечается», – сообщила в ходе пресс-конференции в СЦК директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Назгуль Хатепова.

В целом, по ее данным, Казахстан производит ежегодно порядка 20 млн тонн зерновых культур. В прошлом году в связи с засухой урожай был чуть ниже среднегодовых показателей. По состоянию на 1 марта, в Казахстане имеется порядка 9 млн тонн зерновых культур, в том числе 7 млн тонн тонн пшеницы. Также имеются ячмень, рожь, овес.

«Но при этом указанного объема даже с учетом определенных обстоятельств, связанных с неблагоприятными погодными условиями, нам достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка», - добавила Н.Хатепова.

Ранее в российских СМИ сообщалось о временном запрете на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации в страны ЕАЭС. Мера будет действовать до 31 августа 2022 года.





