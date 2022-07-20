20 Июля 2022 13:41

Рост заболеваемости КВИ у детей связан с отсутствием искусственного иммунитета - горздрав столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов сообщил, что среди детей увеличение заболеваемости связано не только с их близкими контактами, но и с отсутствием у них вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди детей увеличение заболеваемости связано не только с их близкими контактами, но и с тем, что дети не вакцинированы и не имеют искусственного иммунитета против коронавирусной инфекции. У них практически отсутствуют антитела», - сказал Тимур Муратов в ходе брифинга.

Согласно озвученным данным, сейчас в городе 55 детей получают лечение от коронавируса, 132 – от пневмонии.

«Сейчас наша главная задача не повторить той ситуации, с которой мы столкнулись летом прошлого года. Прошу всех придерживаться санитарных норм, помнить о личной гигиене и беречь свое здоровье», - подчеркнул Тимур Муратов.

Ранее сообщалось, что в июне месяце провели молекулярно-генетическое исследование 30 положительных проб заболевших КВИ.

«Результаты генотипирования показали, что 6 из 30 (20%) образцов принадлежат к генетической линии BA.1 Omicron, 9 из 30 (30%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.5 Omicron, 15 из 30 (50%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.2 stealth-omicron («стелс»-омикрон). На сегодняшний день доминирующей генетической линией остается ВА.2 stealth-omicron («стелс»-омикрон)», - сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.