Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Рост заболеваемости КВИ почти в два раза отмечается в Костанайской области

    4 Августа 2022 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Основная масса заболевших - это непривитые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова, с апреля 2020 года в регионе зарегистрировано свыше 54 тыс. случаев COVID-19, среди детей до 14 лет - свыше 6 тыс. случаев, 8260 случаев без клинических проявлений COVID-19.

    «Если в мае и июне текущего года было зарегистрировано по 1 случаю, то за июль зарегистрировано по области 600 случаев. За 3 дня августа зарегистрировано 188 случаев, то есть треть случаев предыдущего месяца. За последнюю неделю зарегистрировано 398 случаев КВИ, за предыдущую - 234 случая, отмечается рост от недели к неделе в 1,7 раза», - озвучила данные А. Бексултанова.

    Основная масса заболевших - это непривитые, составившие свыше 52%.

    Причин роста заболеваемости в ведомстве называют несколько - это мутация вируса, появление новых штаммов, отказы от вакцинации, снижение титра защитных антител у вакцинированных, отказ от масок и несоблюдения социального дистанциирования.

    Несмотря на то, что Костанайская область пока находится в «зеленой» зоне, в регионе циркулирует штамм «Омикрон Стелс». Поэтому в управлении здравоохранения граждан просят быть более ответственными за свое здоровье и здоровье близких, и не отказываться от вакцинации и других профилактических мер.

    «Отказ от вакцинации против КВИ может привести к тяжелому течению заболевания, к постковидным осложнениям и, к сожалению, к летальному исходу. Невакцинированный человек может стать бессимптомным носителем инфекции, и быть источником инфекции для других, в первую очередь, для своей семьи. Особенно это опасно для пожилых родителей, беременных и детей. Поэтому нужно вакцинироваться, если подошло время - ревакцинироваться. И конечно, нельзя забывать про соблюдение правил личной гигиены, социального дистанциирования»,- заключила А. Бексултанова.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Здоровье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации - глава Минздрава РК
    Заболеваемость COVID-19 растет среди госслужащих в Нур-Султане
    Появилась тенденция к стабилизации эпидситуации в Нур-Султане - Минздрав РК
    Условия для введения жесткого карантина назвала глава Минздрава РК
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане