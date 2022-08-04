Рост заболеваемости КВИ почти в два раза отмечается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Основная масса заболевших - это непривитые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова, с апреля 2020 года в регионе зарегистрировано свыше 54 тыс. случаев COVID-19, среди детей до 14 лет - свыше 6 тыс. случаев, 8260 случаев без клинических проявлений COVID-19.

«Если в мае и июне текущего года было зарегистрировано по 1 случаю, то за июль зарегистрировано по области 600 случаев. За 3 дня августа зарегистрировано 188 случаев, то есть треть случаев предыдущего месяца. За последнюю неделю зарегистрировано 398 случаев КВИ, за предыдущую - 234 случая, отмечается рост от недели к неделе в 1,7 раза», - озвучила данные А. Бексултанова.

Основная масса заболевших - это непривитые, составившие свыше 52%.

Причин роста заболеваемости в ведомстве называют несколько - это мутация вируса, появление новых штаммов, отказы от вакцинации, снижение титра защитных антител у вакцинированных, отказ от масок и несоблюдения социального дистанциирования.

Несмотря на то, что Костанайская область пока находится в «зеленой» зоне, в регионе циркулирует штамм «Омикрон Стелс». Поэтому в управлении здравоохранения граждан просят быть более ответственными за свое здоровье и здоровье близких, и не отказываться от вакцинации и других профилактических мер.

«Отказ от вакцинации против КВИ может привести к тяжелому течению заболевания, к постковидным осложнениям и, к сожалению, к летальному исходу. Невакцинированный человек может стать бессимптомным носителем инфекции, и быть источником инфекции для других, в первую очередь, для своей семьи. Особенно это опасно для пожилых родителей, беременных и детей. Поэтому нужно вакцинироваться, если подошло время - ревакцинироваться. И конечно, нельзя забывать про соблюдение правил личной гигиены, социального дистанциирования»,- заключила А. Бексултанова.



