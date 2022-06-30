Рост заболеваемости КВИ отмечается в Казахстане – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечался незначительный рост заболеваемости КВИ, однако за последнюю неделю заболеваемость выросла в 3,6 раз по сравнению с предыдущей - с 127 до 457 случаев, передает МИА «Казинформ».

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается и в других странах. По данным мировой статистики по коронавирусной инфекции в мире, за последние 7 дней заболеваемость выросла на 15%, летальность на 3%. Занятость коек составляет 5%, в резерве имеется более 22 тыс. коек.

В РК за последнюю неделю из 457 случаев 391 случай или 85% приходится на города Алматы и Нур-Султан. При анализе статуса вакцинации заболевших установлено, что 80% из них — лица невакцинированные против КВИ и те, у кого после вакцинации прошло более 6 мес.

Данный факт свидетельствует, что вакцинация является единственной действенной мерой обезопасить себя от заражения КВИ и сформировать коллективный иммунитет. Кампания по вакцинации против COVID-19 продолжается. По последним данным, охват вакцинацией первым компонентом составил 80,2%, вторым компонентом – 78,0%. Ревакцинацию получили 4,7 млн человек или 67,4% человек. Повторно ревакцинацию получили 170 тыс. человек или 50,6% от подлежащего контингента.

В настоящее время в сутки проводится 20-21 тыс. прививок. Работа в данном направлении продолжается. При проведении секвенирования штаммов коронавируса в мае выявлено 99% вариантов «омикрона», из них 27% «стелса-омикрона». В ходе ПЦР-скрининга, проведенного в июне, в городе Алматы в 78% выявлен «стелс-омикрон».

В настоящее время проводится секвенирование для дальнейшего изучения выявленных штаммов, результаты находятся в работе. В настоящее время в республике доступны три вакцины против коронавирусной инфекции, всего около 2,3 млн доз.

С целью поддержания стабильной эпидемиологической ситуации по КВИ, особенно лицам, входящим в группу повышенного риска по заболеванию КВИ, рекомендуется пройти ревакцинацию.



