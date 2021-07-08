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    19:56, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Рост заболеваемости КВИ напрямую зависит от низких темпов иммунизации - Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

    Министр здравоохранения А. Цой доложил, что в связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли усиленные ограничительные меры. При этом за последние две недели отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 в Мангистауской области в 2,7 раза, в Актюбинской области – в 2,1 раза.

    Вице-премьер отметил, что рост заболеваемости КВИ в данных регионах напрямую зависит от низких темпов иммунизации населения. Так, в Мангистауской области привито всего 19,7% населения от подлежащего контингента, в Актюбинской области - 31,4%, в Западно-Казахстанской области – 31,6%.

    Председателем МВК было поручено усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации. Также было отмечено о недостаточно активной работе мониторинговых групп по контролю соблюдения карантинного режима, особенно в Алматинской, Мангистауской и Актюбинской областях.

    В завершение заместитель Премьер-Министра отметил необходимость увеличения охвата вакцинации населения от КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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