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    Рост заболеваемости ковидом ожидается в августе - главный санврач РК

    27 Июля 2022, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом прогнозируется в течение августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы прогнозируем рост заболеваемости в течение всего августа с постепенным снижением. Хотелось бы отметить, что этот рост будет не одномоментно по всей стране. Как правило, у нас в начале добавляются те регионы, где есть большая плотность населения - Алматы, Нур-Султан, Шымкент, а потом постепенно добавляются города-спутники, потом уже добавляются остальные регионы. Тенденции очередного подъема заболеваемости продолжают быть характерными», - сообщила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

    Во время пресс-конференции Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос по поводу вакцины Sputnik V.

    «На сегодня того объема вакцин, который у нас есть, и возможностей по производству вакцины достаточно, чтобы закрыть потребность Казахстана. Поэтому, в принципе, в «Спутнике» необходимости у нас и не было», - сказала главный санврач Казахстана.

    Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,9 раза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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