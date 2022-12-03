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    Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

    3 Декабря 2022, 13:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с конца ноября отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, 2 декабря в стране было зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 159 больных коронавирусом, 30 ноября – 154 больных, 29 ноября – 141 больной.

    В предыдущие два месяца ежедневный показатель выявленных больных не превышал 20-25 человек. Также отмечается расширение географии распространения коронавирусной инфекции, которая сейчас все регионы Узбекистана. Ранее коронавирус в основном выявляли в Ташкентской области и в столице.

    В Минздраве добавили, что динамика роста обусловлена прежде всего похолоданием и нахождением людей длительное время в закрытых помещениях. Также, новые мутации COVID-19 с более высоким уровнем заражения вызывают рост числа пациентов.

    Всего с марта 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 246 тыс. выявленных случаев COVID-19 и 1637 официально зарегистрированных умерших от последствий коронавируса.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане грипп и острые респираторные заболевания выявляются в качестве микс-инфекции с коронавирусом. Во всех случаях у заболевших установлен штамм Stealth-Omicron BA.5. Для предотвращения возможного ухудшения ситуации по всей страны созданы штабы по профилактике и борьбе с коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

    Фото: medar86.ru

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Мировые новости
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