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    Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

    19 Ноября 2022, 16:11

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за последнею неделю отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, 18 ноября в стране было зафиксировано 92 случая заболевания коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 69 больных коронавирусом, 16 ноября – 61 больной, 15 ноября – 48 больных, 14 ноября – 21 больной.

    В предыдущие два месяца ежедневный показатель выявленных больных не превышал 20-25 человек.

    Также отмечается расширение географии распространения коронавирусной инфекции, которая сейчас охватывает семь областей и столицу Узбекистана. Ранее коронавирус в основном выявляли в Ташкентской области и в столице.

    Всего с марта 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 245 тысяч выявленных случаев COVID-19 и 1637 официально зарегистрированных умерших от последствий коронавируса.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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