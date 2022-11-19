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Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

19 Ноября 2022, 16:11
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане
19 Ноября 2022, 16:11

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за последнею неделю отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, 18 ноября в стране было зафиксировано 92 случая заболевания коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 69 больных коронавирусом, 16 ноября – 61 больной, 15 ноября – 48 больных, 14 ноября – 21 больной.

В предыдущие два месяца ежедневный показатель выявленных больных не превышал 20-25 человек.

Также отмечается расширение географии распространения коронавирусной инфекции, которая сейчас охватывает семь областей и столицу Узбекистана. Ранее коронавирус в основном выявляли в Ташкентской области и в столице.

Всего с марта 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 245 тысяч выявленных случаев COVID-19 и 1637 официально зарегистрированных умерших от последствий коронавируса.


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