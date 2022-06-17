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Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане
17 Июня 2022 21:30

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане третий день подряд наблюдается рост заболеваемости COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана в четверг в республике было выявлено 59 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с середины марта.

«Рост случаев наблюдается третий день подряд: 15 июня было выявлено 57 случаев, 14 июня - 39. В субботу и воскресенье было зафиксировано 9 и 8 случаев», - сообщает пресс-служба Минздрава.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, достигло 239,4 тыс.

Об умерших от последствий коронавируса не сообщается уже несколько месяцев. Общее число официально зарегистрированных умерших остается на уровне 1637.


Автор:
Корреспондент
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