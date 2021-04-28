Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области отмечается рост заболеваемости КВИ. Так, в апреле количество заразившихся коронавирусом акмолинцев стало на 30% больше, чем в марте. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Акмолинской области остается напряженной: третью неделю область находится в «красной» зоне. За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличилось в 1,4 раза - с 663 до 906 случаев. Ежедневно в регионе регистрируется более 140 новых случаев. Так, за 26 апреля выявлено 146 случаев, в том числе с симптомами – 95, без симптомов – 51. Прирост за сутки составляет 0,8%.

«В апреле по сравнению с мартом отмечается рост заболеваемости на 30%. По числу новых заражений лидирует Бурабайский район (457 случаев за апрель), на втором месте город Кокшетау – 419 случаев, на третьем - Аршалынский район – 281 случай, на четвертом - Атбасарский район – 164 случая, на пятом - Шортандинский и Аккольский районы - по 149 случаев. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в разрезе области, практически все районы находятся в «красной» зоне по темпу распространения коронавируса, за исключением Коргалжынского («желтая» зона) и района Биржан сал («зеленая» зона)», - пояснила А. Мусина.

Причинами роста заболеваемости, кроме несоблюдения карантинных мер, спикер назвала увеличившиеся в связи с потеплением социальные контакты населения, что привело к массовым прогулкам в местах отдыха, парках, набережной. Еще одной причиной стало проведение массовых мероприятий как на объектах общественного питания, так и на дому, в том числе ауызашар.

Говоря о системе образования, спикер подчеркнула, что за последние недели среди школьников было зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции, из них 110 - в режиме офлайн и 148 - в режиме онлайн. За сутки зарегистрировано 28 случаев заболевания среди школьников, из них в штатном режиме – 7 случаев, в режиме онлайн – 21 случай.

«Из-за регистрации большего количества случаев коронавирусной инфекции среди школьников семь школ переведены на дистанционное обучение. Это две школы в Зерендинском районе, по одной – в Аккольском и Коргалжинском, три – в Бурабайском районе», - добавила главный санврач.

Всего с начала текущего года зарегистрировано 140 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей дошкольного возраста, за сутки выявлено четыре новых случая.

«По всем фактам регистрации лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», - резюмировала А. Мусина.