Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алматинской и Жетысуской областях

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии в Алматинской и Жетысуской областях зарегистрировано 69 606 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлено по три случая в Карасайском и Илийском районах Алматинской области и один в Саркандском районе Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач Алматинской области Ергали Сыдыманов на брифинге заявил, что в Алматинской и Жетысуской областях на сегодня наблюдается динамика роста коронавирусной инфекции, однако области находятся в «зеленой» зоне.

Как сообщил спикер, в двух областях продолжается работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции с 12 лет. На сегодняшний день в регионах функционируют 366 прививочных пунктов и 67 передвижных пунктов.

«Сегодня 1 036 060 человек из двух областей получили первую дозу вакцины, что составляет 86,4% взрослого населения, подлежащего иммунизации. Второй компонент получил 994 501 человек», - отметил Ергали Сыдыманов.

Он добавил, что по результатам вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин 144 734 человека получили первую дозу вакцины Comirnaty (Pfizer). Из них 110 953 подростка, 4668 беременных и 17 759 женщин в период лактации.

Курсы ревакцинации (3 дозы) прошли 413 892 жителя Жетысуской и Алматинской областей. Кроме того, повторную ревакцинацию (4 дозы) прошли 15 650.

В настоящее время для жителей двух областей доступны три вида противовирусных препаратов: «QazVac», «SinopharmVeroCell» и «Comirnaty» (Pfizer).



