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    Рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ отмечают в Карагандинской области

    29 Декабря 2022, 23:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области отмечается высокая циркуляция острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавируса. Больше половины заболевших – дети до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О текущей эпидемиологической ситуации в регионе на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал главный санитарный врач области Юрий Залыгин. Он призвал жителей как можно меньше бывать в общественных местах и не заниматься самолечением.

    «Ежегодно с октября по апрель регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для принятия оперативных противоэпидемических мер в области ведется мониторинг за состоянием заболеваемости населения. За истекший период этого года зарегистрировано 128 774 обращения по ОРВИ. В структуре заболеваемости 53% приходится на детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на 35 %. Отличительной чертой текущего эпидсезона является ранняя регистрация первых случаев заболевания гриппом», – отметил Юрий Залыгин.

    Также с начала эпидсезона в области лабораторно подтверждено 289 случаев гриппа. К примеру, за последнюю неделю зарегистрировано 32 из них.

    Помимо гриппа, в области циркулируют и гриппоподобные вирусы, а также отмечается рост коронавирусной инфекции. Ежедневно в сутки регистрируется до 15 случаев COVID-19 с положительным результатом. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 35 %.

    «Еще раз хочу напомнить о мерах профилактики, которые рекомендуем соблюдать. Это ограничение времени пребывания в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях, использование одноразовых масок в таких помещениях, ограничение контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания, а также необходимо чаще и тщательнее мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», – добавил Юрий Залыгин.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Караганда
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