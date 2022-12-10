Рост заболеваемости гриппом зафиксирован в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области наблюдается рост заболеваемости гриппом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О ситуации с гриппом, ОРВИ, КВИ рассказали медики сегодня на пресс-конференции в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного инфекциониста области Мухтара Сербаева, с 40 по 49 неделю на территории области зарегистрировано 5574 случая ОРВИ, в том числе 2756 случаев среди детей до 14 лет, в том числе 749 – среди школьников, 394 случая среди детей до года. Также заболели 340 беременных.

Выявлено 226 случаев гриппа, в том числе среди беременных 115 случаев, 73 случая среди детей до 14 лет. Большинство заболевших гриппом в городе Актобе - 196 случаев.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года происходит рост случаев гриппа. Так в прошлом году было всего 16 случаев гриппа», - сказал Сербаев.

По КВИ ситуация сохраняется стабильной, территория Актюбинской области находится в зеленой зоне. За сутки 8 декабря было выявлено 3 новых случая КВИ, детей среди заболевших нет.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, тактика лечения коронавируса не изменилась, резервы на случай вспышки коронавируса есть.

Основным методом защиты от гриппа, ОРВИ врачи назвали вакцинацию, а также порекомендовали пользоваться масками.



