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    Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в ряде стран Евросоюза

    23 Июня 2022, 14:08

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В европейских странах наблюдается значительный рост случаев заболевания COVID-19, вызванный новыми подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил, что «динамика заболеваемости показывает, что варианты BA.4 и BA.5 станут доминирующими» по всему Европейскому Союзу и вероятно, приведут к резкому росту случаев заболевания.

    По данным проекта «Наш мир в данных» (OWID) Оксфордского университета, который отслеживает пандемию, число случаев заражения коронавирусом растет во многих странах, включая Португалию, Германию, Францию, Грецию, Австрию, Италию, Швейцарию и Испанию.

    Новые исследования показали, что субварианты омикрона BA.4 и BA.5 более агрессивны в сравнении с ранними вариантами и, по-видимому, хорошо «уклоняются» от иммунной системы человека.

    Ученые полагают, что ни перенесенные предыдущие инфекции, ни вакцины не обеспечивают особенно сильной защиты от субвариантов, поэтому они становятся доминирующими штаммами.

    «BA.4 и BA.5, по-видимому, не приводят к более тяжелым заболеваниям, но, как и в случае с предыдущими волнами, могут увеличить количество случаев госпитализаций и смертей от COVID-19», - сообщили в ECDC.

    Потенциальное воздействие субварианта BA.5, наиболее очевидно в Португалии, где оно привело к значительному росту случаев заражения коронавирусом.

    В последние семь дней ежедневно регистрировалось в среднем 1332 новых случая на 1 млн человек, что является пятым по величине показателем новых случаев заболевания в мире. Число людей, попавших в больницы в Португалии, составляет 1896 человек, что почти так же высоко, как и во время первой волны омикрона в январе 2022 года.

    BA.5 стал доминирующим штаммом в стране в мае, вскоре после того, как он был впервые обнаружен в конце марта, по данным Национального института здравоохранения Португалии (ИНСА). К 5 июня на его долю приходилось 84% всех случаев заражения COVID.

    Во Франции число новых случаев заболевания на миллион человек почти утроилось с начала месяца, а число госпитализаций растет впервые с начала апреля. По данным агентства общественного здравоохранения Santé Publique France, число случаев BA.5 увеличилось до 24% от числа зарегистрированных случаев по сравнению с 18% на прошлой неделе.

    По данным управления национальной статистики (ONS), в Великобритании, где число случаев заболевания и госпитализаций также резко растет, начало новой волны по-видимому, вызвано варианты BA.4 и BA.5. Последние данные ONS, опубликованные 17 июня, показали, что число случаев заражения Covid увеличилось на 43%.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Франция Великобритания Коронавирус в мире Португалия
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