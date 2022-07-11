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    Рост заболеваемости COVID-19 регистрируют в Турции

    11 Июля 2022, 17:55

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число новых случаев заражения коронавирусом в Турции за последние две недели выросло на 114% и составило 57 113 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Турецкой Республики.

    Как проинформировали в ведомстве, в летний период по сравнению с весенним, отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с периодом отпусков, люди активно путешествуют по стране и за ее пределами.

    На данный момент зарегистрировано восьмикратное увеличение случаев заболеваемости COVID-19. В период с 27 июня по 3 июля 30 478 пациентов выздоровели, а 25 человек скончались.

    Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 15 180 444 случая заражения коронавирусом, из которых 99 057 с летальным исходом.

    Большинство зафиксированных в последнее время в стране случаев заражения врачи относят к штамму «омикрон». Турецкие власти призывают вернуть такие ограничения, как ношение средств индивидуальной защиты, своевременная сдача тестов и ежедневное информирование граждан о статистике заболеваемости.

    Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа обращал внимание на значительный рост заболеваемости COVID-19 во всем мире. Он рекомендовал гражданам страны старше 50 лет, а также людям из групп риска, пройти повторную вакцинацию в том случае, если предыдущая прививка была получена шесть месяцев назад.

    Полный курс вакцинации в стране прошли 85,54% населения – это 53 092 337 человек. Первый компонент получили 57 861 499 человек, что составляет 93,22% от численности населения Турции.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Здравоохранение Турция Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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