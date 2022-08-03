Рост заболеваемости COVID-19 ожидается в Турции к концу третьего квартала – эксперт

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Ближе к осени в Турции прогнозируется постепенный рост заражений коронавирусной инфекцией. Этому будет способствовать активная сезонная миграция внутри страны и большое количество туристов из-за рубежа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За последнее время повторный рост заболеваемости отмечается во многих странах, в том числе и в Турции. На сегодняшний день здесь наблюдается увеличение негативной статистики, что в первую очередь связанно с периодом отпусков, каникул и тем, что населением игнорирует простые меры предосторожности.

Как отмечают турецкие эксперты, за несколько лет люди привыкли к пандемии коронавируса и в буквальном смысле перестали переживать по поводу заражения болезнью. После снятия карантинных ограничений граждане страны без какого-либо страха посещают места массового скопления людей и ездят в общественном транспорте без защитных средств. Сегодня, если кто-то из близких, друзей или коллег имеет симптомы простуды, то контактное лицо не спешит сдавать тест в целях преждевременного выявления коронавируса. Люди адаптировались к самостоятельному лечению и, как правило, переносят болезнь в легкой форме.

По утверждениям профессора Технического университета Карадениз и члена Научного совета по коронавирусу Тевфика Озлю, с каждым днем число новых случаев заболевания COVID-19 в стране растет. Данный показатель резко увеличился после продолжительных выходных в стране и активного туристического сезона. В ближайшее время продолжится постепенный рост, однако последствия недуга будут немного легче.

«Нам нужно быть осторожными, пандемия не закончилась. Пик коронавирусной инфекции, как и в случае с гриппом или другими заболеваниями дыхательных путей, ожидается в октябре и продолжится до марта следующего года. Хотя вирус не так силен, как прежде, но он все еще среди нас. Самый распространенный подвид в мире «BA.5» имеет свойство быстро передаваться и именно поэтому людям из группы риска необходимо обезопасить себя собственными силами. Всем гражданам страны и приезжим настоятельно рекомендуется носить маски, а также пройти повторную вакцинацию, в случае ее отсутствия», - добавил профессор.

Согласно официальной статистике министерства здравоохранения Турции, в период с 18 по 24 июля число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составило 365 тыс. 424 человека при этом 157 людей скончалось, а 265 тыс. 962 пациента выздоровели. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 15 млн 889 тыс. 495 случаев заражения коронавирусом, 99 тыс. 341 из них с летальным исходом.

Полный курс вакцинации в Турции прошли 85 % населения – это 53 млн 118 тыс. 667 человек, а одну дозу получили 57 млн 888 тыс. 416 людей, что соответствует 93 % от общего числа населения страны.



