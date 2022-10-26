Рост выдачи потребительских кредитов физлицам отмечается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил на пресс-конференции, что одним из ключевых проинфляционных факторов в экономике остается существенное фискальное стимулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава финрегулятора отметил, что фискальное стимулирование опирается на активное использование средств из Нацфонда в условиях высоких цен на нефть.

«Активная фискальная политика отражается на инфляции через воздействие на рост денежной массы. С начала года она выросла на 7,9% или 2,4 трлн тенге. Расходы государственного бюджета растут быстрыми темпами, опережающими инфляцию», - пояснил Галымжан Пирматов.

Председатель Нацбанка добавил, что параметры потребительского спроса на фоне роста инфляционных процессов сохраняют устойчивую динамику.

«Объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительских кредитов физическим лицам. За девять месяцев их выдача выросла на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении достигла в Казахстане 17,7%.



