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    Рост выдачи потребительских кредитов физлицам отмечается в Казахстане

    26 Октября 2022, 16:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил на пресс-конференции, что одним из ключевых проинфляционных факторов в экономике остается существенное фискальное стимулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава финрегулятора отметил, что фискальное стимулирование опирается на активное использование средств из Нацфонда в условиях высоких цен на нефть.

    «Активная фискальная политика отражается на инфляции через воздействие на рост денежной массы. С начала года она выросла на 7,9% или 2,4 трлн тенге. Расходы государственного бюджета растут быстрыми темпами, опережающими инфляцию», - пояснил Галымжан Пирматов.

    Председатель Нацбанка добавил, что параметры потребительского спроса на фоне роста инфляционных процессов сохраняют устойчивую динамику.

    «Объемы номинального розничного товарооборота по итогам девяти месяцев выросли на 15,7% в сравнении с прошлым годом. Дополнительное проинфляционное давление со стороны спроса создает рост потребительских кредитов физическим лицам. За девять месяцев их выдача выросла на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - добавил Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении достигла в Казахстане 17,7%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
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