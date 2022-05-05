Рост ВВП за первый квартал оценивается в 4,4% - глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост ВВП за первый квартал текущего года оценивается в 4,4%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во внутренней экономике ситуация положительная. Рост ВВП за первый квартал текущего года оценивается в 4,4%. Напомню, экономика вернулась на допандемийный уровень в 2021 году, увеличившись на 4%. Рост розничного товарооборота в марте 2022 года ускорился до 3,7% в годовом выражении», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что сохраняющийся рост потребления оказывает повышательное давление на инфляцию в Казахстане, которая в апреле ускорилась до 13,2%.

«Наибольший рост происходит по продовольственным товарам, которые выросли на 17,9%. Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 11,1%, платных услуг – до 8,9%», - уточнил Галымжан Пирматов.

По его словам, в условиях роста проинфляционного давления Нацбанк проводит дезинфляционную денежно-кредитную политику.

Было отмечено, что 24 февраля 2022 года для обеспечения финансовой и ценовой стабильности Нацбанк повысил базовую ставку до 13,5% на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора из-за ухудшения геополитической ситуации. Вслед за повышением базовой ставки в феврале повышены предельные ставки по вкладам населения в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Помимо этого, совместно с Правительством анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге за счет средств республиканского бюджета.

25 апреля Нацбанк повысил базовую ставку до 14% в условиях нарастания инфляционного давления на фоне продолжающегося фискального стимулирования при положительной динамике экономики, внутреннего и внешнего спроса, повышении инфляционных ожиданий, росте цен в мире, в том числе в странах-торговых партнерах Казахстана и их переносе на внутренние цены.

Для усиления антиинфляционной политики Правительством с Нацбанком с февраля текущего года реализуется актуализированный комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.