Рост ВВП составил 2,8 % - Нацбанк РК
По его словам, эта цифра соответствует прогнозам.
«Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Она обусловлена проведением ремонта на основных месторождениях страны и аварии на заводе Кашаган. Положительный вклад вносят обрабатывающая промышленность, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство», - пояснил Галымжан Пирматов.
При этом он отметил, что явной тенденции отклонения динамики развития экономики от прогнозов не наблюдается.
«Рост ВВП будет обеспечиваться положительной траекторией внутреннего спроса и реального экспорта на фоне сложившейся ценовой конъюнктуры и восстановления темпов роста производства нефти к концу года. При этом риски для устойчивого развития казахстанской экономики лежат в плоскости растущих инфляционных процессов», - добавил Галымжан Пирматов.
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК повысил базовую ставку до 16%.