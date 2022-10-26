РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Рост ВВП составил 2,8 % - Нацбанк РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОМ - Рост ВВП за девять месяцев текущего года составил 2,8%. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, эта цифра соответствует прогнозам.

    «Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Она обусловлена проведением ремонта на основных месторождениях страны и аварии на заводе Кашаган. Положительный вклад вносят обрабатывающая промышленность, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство», - пояснил Галымжан Пирматов.

    При этом он отметил, что явной тенденции отклонения динамики развития экономики от прогнозов не наблюдается.

    «Рост ВВП будет обеспечиваться положительной траекторией внутреннего спроса и реального экспорта на фоне сложившейся ценовой конъюнктуры и восстановления темпов роста производства нефти к концу года. При этом риски для устойчивого развития казахстанской экономики лежат в плоскости растущих инфляционных процессов», - добавил Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк РК повысил базовую ставку до 16%.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!