Рост ВВП Казахстана составит 4,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что рост ВВР Казахстана будет на уровне 4,3%. Об этом сообщил заместитель Национального банка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле текущего года МВФ снизил прогноз роста глобальной экономики до 2,8%, несмотря на пересмотр прогнозов в сторону повышения в США и в ЕС. Существенный вклад в рост мировой экономики будет обеспечен Китаем и Индией», - сказал на заседании Правительства замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин.

По странам – торговым партнерам Казахстана МВФ пересмотрел прогноз экономического роста на 2023 год в сторону повышения: по Еврозоне – c 0,7% до 0,8% и России – c 0,3% до 0,7%.

«По Китаю прогноз сохранен на уровне 5,2%. Рост ВВП Казахстана прогнозируется МВФ на уровне 4,3%», - добавил В. Тутушкин.

Ранее сообщалось, что в Казахстане деловая активность сохраняется в положительной зоне.



