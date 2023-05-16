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    Рост ВВП Казахстана составит 4,3%

    16 Мая 2023, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что рост ВВР Казахстана будет на уровне 4,3%. Об этом сообщил заместитель Национального банка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В апреле текущего года МВФ снизил прогноз роста глобальной экономики до 2,8%, несмотря на пересмотр прогнозов в сторону повышения в США и в ЕС. Существенный вклад в рост мировой экономики будет обеспечен Китаем и Индией», - сказал на заседании Правительства замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин.

    По странам – торговым партнерам Казахстана МВФ пересмотрел прогноз экономического роста на 2023 год в сторону повышения: по Еврозоне – c 0,7% до 0,8% и России – c 0,3% до 0,7%.

    «По Китаю прогноз сохранен на уровне 5,2%. Рост ВВП Казахстана прогнозируется МВФ на уровне 4,3%», - добавил В. Тутушкин.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане деловая активность сохраняется в положительной зоне.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Финансы
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