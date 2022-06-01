Рост внутреннего туризма отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года зафиксирован рост количества внутренних туристов более чем на 50% - 6,9 млн человек. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный показатель выше допандемийного периода почти на 300 тыс. человек. Вместе с тем, по итогам 2021 года снизилось число иностранных туристов. Это связано в карантинными мерами и закрытыми границами», - сказал Даурен Абаев.

Глава Минкультуры добавил, что вырос показатель посетителей национальных парков. По сравнению с 2020 годом количество мест размещения выросло на 172 единицы, составив 3 686 гостиниц.

«Особенно заметен кратный рост посетителей Иле-Алатауского, Кольсайского и Чарынского национальных парков. В Иле-Алатауском парке - с 212 тыс. до 430 тыс.», - уточнил Даурен Абаев.