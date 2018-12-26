Рост цен на огурцы объяснили в Минсельхозе РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали резкий рост цен на огурцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я тоже, как и все вы, покупатель и хожу по магазинам. Сейчас поднялась цена на огурцы. Вроде 540 тыс тонн производится ежегодно. Из них 460 тонн в открытом грунте. Потребность 490 тыс тонн, мы свою потребность закрываем. Также экспортируем порядка 6 тонн. Но цена поднимается в межсезонье. С ноября до весны, когда начинается тепличный сезон, цена поднимается», - сказал заместитель директора департамента земледелия МСХ РК Акпар Мауленов на брифинге в «Қазмедиа орталығы».

По его словам, в Казахстане 1150 теплиц, а основной объем этих овощей выращивается в Туркестанской области.

Вместе с тем заместитель директора департамента развития рынков МСХ РК Шаймерден Ахметов высказал свое мнение, почему все-таки цены на огурцы в зимнее время стабильно и существенно растут.

«На рост цен товаров влияет рост цен составляющих услуг. Даже в теплицах 950 тенге стоит килограмм огурцов. На юге 600 стоят огурцы, а здесь - от 1200. Особенно рост цен наблюдается в такой сильный холод. Никто особо и не везет, так как в КАМАЗах они замерзают. Если увеличивается производство, то и себестоимость снижается», - прокомментировал он.

Напомним, ранее в Минсельхозе рассказали о планах по импорту скота в 2019 году.