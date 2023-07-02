Рост тарифов, назначения акимов городов и новый Социальный кодекс – обзор событий за неделю в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в регионах Казахстана прошла без катастроф и потрясений. Основными темами стали повышение тарифов на коммунальные услуги, подготовка ТЭЦ к отопительному сезону и назначения акимов нескольких городов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце недели Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел РК. Президент подчеркнул, что эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства, особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел.

Касым-Жомарт Токаев указал, что правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания повышение уровня дорожной безопасности. За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Президент заявил, что, по сути, ежегодно страна теряет в ДТП крупные населенные пункты. По словам Главы государства, нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации.

Отставки и назначения

Исправлять недочеты и брать на себя ответственность за развитие городов придется новым акимам: Серику Мухамедиеву - в Петропавловске, Азамату Бекету – в Актобе, Ернату Базилу – в Талдыкоргане.

На прошлой неделе в стране назначили нового вице-министра энергетики РК, заместителя министра обороны, вице-министра информации и общественного развития, руководителей аппарата Министерства национальной экономики и Министерства просвещения. Новый исполнительный секретарь в Северо-Казахстанском областном филиале партии «AMANAT». В Алматы назначили архитектора – и.о. руководителя управления городского планирования и урбанистики. На прошлой неделе депутаты Сената Парламента проголосовали за избрание пяти судей Верховного суда.

Освободили должности первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова и заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев.

Затянувшиеся ремонты ТЭЦ

Увольнениями пригрозил за срыв подготовки к отопительному сезону Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов. Он подчеркнул, что недоработки акиматов и центральных государственных органов уже видны. Ремонт ТЭЦ и тепловых сетей в нескольких регионы идет медленными темпами. А.Смаилов оценил работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную. Ответственным он рекомендовал выйти в «поле», а не отсиживаться в кабинете.

Повод для волнения есть. По информации министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева, на проблемной Экибастузской ТЭЦ сроки завершения ремонта котлов продлили на три месяца, до августа. Ряд котлов на Жезказганской ТЭЦ нуждаются в ускоренном ремонте. На Петропавловской ТЭЦ-2 отставание от графика ремонта котла и перенос капитального ремонта одного из котлов на следующий год. Не соблюдают сроки начала ремонтов основного оборудования на электрических станциях в Атырауской, Костанайской, Мангистауской и области Абай.

Растущие тарифы

Между тем с 1 июля во всех регионах будут поэтапно менять тарифы на коммунальные услуги. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов пояснил, что программа «обмен тарифа на инвестиции» реализуется для обновления инженерно-коммунальных сетей и снижения количества аварийных ситуаций. До конца года в сферу жилищно-коммунального хозяйства планируется привлечь 234 млрд тенге инвестиций.

О повышении тарифов уже сообщили в Алматы, Акмолинской и Актюбинской области. В последней утвердили новые тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение, на услуги по передаче электроэнергии. В Алматы с 1 июля начнут действовать новые уровни тарифов на воду и канализацию, услуги теплоснабжения.

В акимате Астаны планируют повысить тарифы на коммунальные услуги на 15-20%, в Жамбылской области ожидается рост на 20-30%.

Гранты и стандарт онлайн образования

На прошлой неделе опубликовали список образовательных грантов на 2023- 2024 учебный год. Всего выделили 88 тысяч грантов для обучения в вузах. Наибольшее количество получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

Наш Satbayev University подписал соглашение о намерениях по открытию представительства вуза на базе Kimyo International University in Tashkent.

Телерадиокомплекс Президента РК и Maqsut Narikbayev University будут сотрудничать в сфере подготовки конкурентоспособных СМИ Казахстана.

Впервые Кызылординский университет имени Коркыт Ата (Korkyt Ata University) вошел в список лучших университетов мира по данным международного рейтингового агентства QS Word University Rankings – 2024.

В стране разрабатывают национальный стандарт «Услуги в области образования и обучения. Требования к дистанционному обучению». Разработчики утверждают, что новый стандарт будет способствовать развитию и усовершенствованию дистанционного обучения, устанавливая критерии для оценки качества услуг в этой сфере.

В Северо-Казахстанской области сообщили об итогах аттестации в учебных заведениях. Из 30 аттестуемых школ положительное заключение получили 13. Из 18 детских садов не прошли 10, из которых 60% имеют частную форму собственности.

Кстати, депутат Мажилиса Ерлан Саиров на прошлой неделе предложил провести ревизию зданий детских садов, рассмотреть возможность возвращения частных садов и мест летнего отдыха школьников государству.

Новый Социальный кодекс

С 1-го июля вступил в силу новый Социальный кодекс РК. Заместитель Премьер-Министра – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова пояснила, что социальный кодекс – это единый социальный документ, который впервые вводится в действие на территории СНГ. Она отметила, что некоторые из мер социальной поддержки начали оказывать с начала года.

Природные пожары

В регионах продолжают регистрировать природные пожары. На прошлой неделе загорелась сухая трава в Шымкенте, в Уральске, в Комсомольском лесничестве Усть-Каменогорского лесного хозяйства Глубоковского района. В последнем случае к тушению привлекали вертолет МИ-8 авиаподразделения с водосливным устройством.

На территории Иле-Балхашского резервата удалось снизить площадь горения до 30 га. Тушение проводится путем заброса десанта с помощью авиатехники «Казавиалесохраны» на острова, где с использованием мотопомп и шанцевого инструмента проводится тушение наземным способом.

Дорогие курорты Казахстана

Первый месяц лета уже пролетел. Пора отпусков – в разгаре. В Минкультуры РК заявляют, что спрос на курортные зоны Алаколь, Балхаш и Зайсан вырос почти в 5 раз с начала лета. На 40% стали популярнее Актобе и Туркестан.

Однако вместе со спросом возросли и цены на проживание в курортных зонах - почти на треть за год. В среднем аренда койко-места в январе–марте стоила 14,4 тыс. тенге, годом ранее — 11,3 тыс. тенге. В «звездных» отелях повышение цен в этом году было еще более существенным. Например, в пятизвездочных гостиницах услуги проживания выросли на 40,3% за год: за сутки гость должен был заплатить в среднем 55,8 тыс. тенге. Таким образом, недельное пребывание в лучших гостиницах обходилось одному человеку в среднем в 390,8 тыс. тенге.