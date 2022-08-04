Рост тарифов на воду ожидается в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Июль текущего года стал вторым по низкому количеству осадков в Бельгии за историю метеорологических наблюдений. Продолжающаяся засуха отразится на стоимости питьевой воды в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийского портала Hln , в прошлом месяце в коммуне Уккель Брюссельского столичного региона выпало всего 5,2 мм осадков при средней норме в 76,9 мм. Только июль 1885 года был «засушлив» в Бельгии на 2,9 мм.

Местная пресса сообщает, что в настоящее время базовая ставка за 1 тыс. литров составляет 1,94 евро (порядка 931 тенге), а к 2028 году она составит в среднем 2,16 евро (около 1036 тенге), что дороже на 11 процентов.

Причиной подорожания являются рост цен на энергоносители, инфляция и инвестиции, необходимые для борьбы с усиливающейся засухой.

«Это включает в себя дополнительные емкости для хранения воды, с другой стороны, это также включает усиление распределительных и транспортных мощностей сетей, - говорит Карл Хейман, директор головной организации компаний водоснабжения Aquaflanders. - Необходимо новое дополнительное оборудование, чтобы вода продолжала течь из крана в любое время и в любом месте Фландрии».

В компании, обеспечивающей водой «Farys», базовая ставка на питьевую воду даже увеличится на 20 процентов в течение следующих 6 лет. Тем не менее, поставщикам не разрешается определять уровень увеличения самостоятельно, оно должно быть сначала одобрено регулятором в области водных ресурсов.

«Эти показатели тщательно отслеживаются. Затраты должны быть продемонстрированы, а инвестиции должны быть значимыми, решение об этом принимает регулирующий орган, — объясняет К.Хейман. - Таким образом устанавливается ставка на следующие шесть лет».

Бельгийское телевидение отмечает, что приведенные цены на воду - только часть счета жителей, которые не включают налоги и затраты на очистку воды и канализацию.



