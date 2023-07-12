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    Рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30% – Алихан Смаилов

    12 Июля 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день мы наблюдаем критическую ситуацию с состоянием инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавним примером служит авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. В результате остались без электроснабжения Атырауская и Мангистауская области. Ощутимый ущерб понесли крупные промышленные предприятия данных регионов, многие из которых практически не работали более 2 суток. Нефтеперерабатывающий завод в Атырау был запущен только на третьи сутки», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также отметил, что прошедший отопительный сезон выявил множество проблем, решать которые надо незамедлительно.

    «Поддержание в рабочем состоянии всех объектов инфраструктуры требует больших инвестиций. Ведь многие из них эксплуатируются еще с середины прошлого века. Поэтому для эффективной модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения был предложен принцип «Тариф в обмен на инвестиции», - добавил Алихан Смаилов.

    Данный подход , по его словам, позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций, повысить надежность работы энергосистем и снизить износ оборудования.

    «Рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%. Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ. В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК ЖКХ Отопительный сезон Алихан Смаилов
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