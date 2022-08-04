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    • Рост случаев коронавируса наблюдают во всех регионах Казахстана

    4 Августа 2022 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние две недели заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,2 раза. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сведениям ВОЗ за последнюю неделю в трех регионах отмечается рост заболеваемости. В разрезе стран за последнюю неделю в 69 странах мира отмечается рост заболеваемости, в том числе в России за последнюю неделю заболеваемость выросла на 68%, в Венгрии - на 40%, в Польше - на 13%.

    «В Казахстане продолжается рост заболеваемости КВИ, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев, рост отмечается во всех регионах», - сообщила Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, на сегодня в «желтой» зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы и Республика Казахстан – в «зеленой» зоне. В сутки регистрируется до 3 тыс. случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-.

    «Несмотря на рост заболеваемости болезнь протекает в легкой степени, группой риска являются лица старше 60 лет, лица имеющие хронические заболевания и непривитые против КВИ», - заявила Ажар Гиният.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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