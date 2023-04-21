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    Рост случаев буллинга среди школьников наблюдается в Казахстане

    21 Апреля 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики жестокости и буллинга среди учащихся Министерство просвещения РК предлагает усилить ответственность родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Мажилиса вице-министру просвещения Едилу Оспану задали вопрос: «Почему несмотря на множество контролирующих органов в системе образования процветает жестокость среди школьников?».

    «Все структуры, которые вы назвали, занимаются своими функциональными обязанностями, но тем не менее есть общественные явления, факторы, которые повлияли на такой рост. Мы будем работать, мы будем принимать кардинальные меры, законодательные меры, организационные меры, в том числе по усилению ответственности родителей, по усилению ответственности педагогов», - сказал Едил Оспан, отвечая на вопросы журналистов.

    Вице-министр признал, что по статистическим данным есть рост случаев травли и буллинга детей, проявления жестокости среди учащихся.

    «Статистика показывает, что есть реальный рост таких случаев, надо срочно принимать меры. Одна из таких ключевых системных мер - усиление воспитательной работы в школах. Мы начали разработку такой концепции, начали работу по созданию родительской академии в школах, а также будем усиливать моральную ответственность родителей», - подчеркнул Едил Оспан.

    Ранее сообщалось, что Минпросвещения предлагает ввести детскую SIM-карту для пользования интернетом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование школа Дети
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