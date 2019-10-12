Рост рождаемости двойняшек и близнецов зафиксировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Только за десять дней октября в Павлодарской области родились пять двоен: шесть мальчиков и четыре девочки уже выписаны домой из областного перинатального центра №1. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Все малыши хорошо себя чувствуют, вес детей от двух до трех килограммов. Все они были зачаты естественным путем, то есть без процедуры ЭКО. Двойни зарегистрированы в Павлодарском, Щербактинском, Успенском, Баянаульском районах», - рассказала заместитель главного врача по детству областного роддома Акыл Капанова.

По словам специалиста, ежегодно наблюдается рост числа двойняшек и близнецов, как в городах, так и в районах области.

К примеру, за девять месяцев нынешнего года родилось 63 двойни и одна тройня, за аналогичный период 2018 года всего 38. Также ежегодный рост детский врач связывает с тем, что ежегодно растет число рожениц старшего возраста и увеличилось количество женщин, делающих экстракорпоральное оплодотворение. Всего с начала года в областном перинатальном центре №1 родились 2926 малышей.