Рост реальных доходов населения снизился до 0,5% – Нацбанк Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил о снижении роста реальных доходов населения в третьем квартале текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведение плановых и внеплановых ремонтов на месторождениях и задержки с доставкой казахстанского экспорта на мировой рынок сказались на росте экономической активности. За десять месяцев текущего года реальный ВВП замедлился до 2,5%, что связано с более умеренной, чем предполагалось, добычей нефти. В то же время ненефтяные секторы экономики, такие как сельское хозяйство, связь, строительство, обрабатывающая промышленность, растут более быстрыми темпами», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке, перечисляя факторы повышения базовой ставки.

По его словам, продолжается переориентация логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты. В результате возрастают издержки, связанные со сменой привычных торговых маршрутов, поиск новых поставщиков из других стран. Объемы импорта косвенно подтверждают устойчивость спроса как предприятий, так и населения.

«Стабильный спрос подкреплен ростом потребительского кредитования и превышает возможности предложения. В то же время он сдерживается высокой инфляцией и замедлением темпов роста реальных доходов населения. По данным Бюро национальной статистики, рост реальных доходов населения снизился с 7,1% в первом квартале до 0,5% в третьем квартале, а темпы роста реальной заработной платы снизились с 12,7% до 5,8% соответственно», - отметил спикер.

По его словам, инвестиционная активность по сравнению с потребительским спросом демонстрирует более активный рост.

«По итогам 10 месяцев инвестиции в основной капитал выросли на 6,7%. В отраслевом разрезе положительная инвестиционная активность отмечается практически во всех основных секторах экономики», - добавил глава Нацбанка.

