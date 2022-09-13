Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Рост прямых иностранных инвестиций отмечается в Кыргызстане

    13 Сентября 2022, 23:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первое полугодие этого года по сравнению с январем-июнем 2021 года увеличился вдвое и составил более 628 млн долларов США. Об этом говорится в опубликованных данных национального статистического комитета КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно сведениям ведомства, поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выросли в 1,8 раза за счет их прироста из Канады - в 55,7 раза в обрабатывающем производстве, Люксембурга – в 55,1 раза в сфере финансового посредничества и страхования, Японии – в 2,8 раза в финансовом посредничестве и страховании, Швейцарии – в 2,3 раза в финансовом посредничестве и страховании, а также добыче полезных ископаемых, Кипра – в 1,9 раза в обрабатывающем производстве, Китая – на 26,6% в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле.

    Кроме этого, значительный рост объема ПИИ наблюдался из России в обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле (в 3,7 раза) и Казахстана в сфере финансового посредничества и страхования, в оптовой и розничной торговле (в 1,6 раза).

    Основные вкладчики в экономику Кыргызстана - Канада (25%), Китай (20,6 %), Турция (6,1%), Нидерланды (5,7%) и Великобритания (5,4%).

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Экономика Кыргызстан Мировые новости Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Глава государства отметил активное сотрудничество ЕС со странами Центральной Азии
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей