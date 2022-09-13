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Рост прямых иностранных инвестиций отмечается в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
13 Сентября 2022, 23:00
Рост прямых иностранных инвестиций отмечается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первое полугодие этого года по сравнению с январем-июнем 2021 года увеличился вдвое и составил более 628 млн долларов США. Об этом говорится в опубликованных данных национального статистического комитета КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сведениям ведомства, поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выросли в 1,8 раза за счет их прироста из Канады - в 55,7 раза в обрабатывающем производстве, Люксембурга – в 55,1 раза в сфере финансового посредничества и страхования, Японии – в 2,8 раза в финансовом посредничестве и страховании, Швейцарии – в 2,3 раза в финансовом посредничестве и страховании, а также добыче полезных ископаемых, Кипра – в 1,9 раза в обрабатывающем производстве, Китая – на 26,6% в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле.

Кроме этого, значительный рост объема ПИИ наблюдался из России в обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле (в 3,7 раза) и Казахстана в сфере финансового посредничества и страхования, в оптовой и розничной торговле (в 1,6 раза).

Основные вкладчики в экономику Кыргызстана - Канада (25%), Китай (20,6 %), Турция (6,1%), Нидерланды (5,7%) и Великобритания (5,4%).


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