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    Рост производства на 4% показала фармацевтическая промышленность в январе

    16 Февраля 2021, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 4%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2 раза вырос объема выпускаемой продукции на АО «Химфарм» и ТОО «Viva pharm». На 18% - в ТОО «Dolce». В основном рост произошел за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения подстегнул объем производства химической промышленности. Рост составил 12,8%.

    «Производство строительных материалов составило 111,8% за счет повышения производства портландцемента (+5,3%), гипса (+17,8%), кирпичей силикатных и шлаковых (+15,6%), растворов строительных (+12,7%)», - заключил Б. Атамкулов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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