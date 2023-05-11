Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют утвердить Концепцию развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2030 годы «Каждая женщина – каждый ребенок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено для публичного обсуждения на портале Открытые НПА.

Согласно приведенным в документе данным, за последние 5 лет численность населения РК увеличилась на 8,8% и на 1 января 2022 года составила 19 122 423 человек, из которых 9 835 645 (51,4 %) приходится на женское население. Численность женщин фертильного возраста (период в жизни женщины, в течение которого она способна к вынашиванию и рождению ребенка) составляет 4 417 460, детей (от 0 до 18 лет) – 6 485 507, в том числе подростков (15-17 лет) – 814 523.

«Материнская смертность (МС) является одним из чувствительных индикаторов состояния системы здравоохранения. Начиная с 2000 года в мире наблюдались более высокие темпы ускоренного снижения показателя МС, в год 5,5 %, в РК 6,2%. В динамике в РК за последние 10 лет МС снизилась в 2,4 раза (с 36,8 на 100 тыс. живорожденных в 2009 году до 13,7 в 2019 году)», - сообщается в проекте концепции.

Отмечено, что снижение показателя материнской смертности за последнее десятилетие было обеспечено за счет внедрения эффективных перинатальных технологий, новых клинических протоколов, а также совершенствования оказания экстренной помощи, включая регионализацию перинатальной помощи.

«Однако с 2020 года отмечался рост показателя материнской смертности, что связано с пандемией COVID-19. По итогам 2021 года в РК показатель материнской смертности увеличился на 22 % и составил 44,7 на 100 тыс. живорожденных против 36,5 в 2020 году», - уточняется в документе.

В структуре причин материнской смертности 70% занимали пневмонии и коронавирусная инфекция. Рост «избыточных» смертей от COVID-19 связан с инфекционным агентом, высокой патогенностью штамма коронавируса «дельта», тяжелым и молниеносным течением заболевания, соматическим здоровьем матерей, особенностями физиологического состояния беременных и постковидными осложнениями.

В структуре прямых причин материнской смертности превалируют акушерские кровотечения (37%), которые были следствием атонии матки, патологического прикрепления плаценты, травматизма в родах. Также не снижается летальность от осложнения тяжелых преэклампсии/эклампсии вследствие некачественного дородового наблюдения, отмечено в документе.



