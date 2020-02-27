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    Рост пенсионных накоплений в ЕНПФ за январь 2020 года составил 97 миллиардов тенге

    27 Февраля 2020, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным ЕНПФ на первое февраля 2020 года по всем основным показателям наблюдается положительная динамика роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

    Так сумма пенсионных накоплений выросла за последние 12 месяцев на 16% и составила 10,9 триллионов тенге. Основная сумма сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 10,6 трлн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

    Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 251,2 млрд тенге (рост в сравнении с показателем 2019 года - 25%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,9 млрд тенге (рост 4%).

    За январь 2020 года пенсионные накопления выросли на 97 млрд тенге. Эта цифра сложилась из следующих входящих и исходящих потоков:

    - 86,7 млрд тенге поступили в виде взносов, данный показатель выше аналогичного за 2019 год на 22%. Из этой суммы 94% основные пополнения были за счёт ОПВ – это 81,6 млрд тенге, далее идут ОППВ – 4,9 млрд тенге, ДПВ – 16 млн тенге.

    - 28,2 млрд тенге составил чистый инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков ЕНПФ с начала года, что почти в два раза выше аналогичного показателя за январь прошлого года (когда чистый инвестиционный доход составлял 15,4 млрд тенге). Доходность за последние 12 месяцев составила 6,68% при инфляции 5,6%. Таким образом реальная доходность пенсионных активов является положительной.

    - 17,9 млрд тенге составили выплаты и переводы в страховые организации более чем 146 тысячам получателей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ЕНПФ Общество
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