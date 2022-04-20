Рост объема валовой сельхозпродукции ожидается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году планируют засеять 722,3 тыс. гектаров земли. Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель управления сельского хозяйства области Исатай Еспаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году, по словам Еспаганбетова, планируется проведение весенне-полевых работ на площади 722,3 тыс. гектаров. Из общей посевной площади 52% займут зерновые культуры, 34,6% - кормовые и 11,8% - масличные культуры, 0,9% - картофель, 0,7% - овощебахчевые культуры. Традиционно основная доля, или 76,7 % посевов, приходится на 4 района области - Айтекебийский, Каргалинский, Мартукский и Хромтауский.

«По прогнозу на 2022 год ожидается рост объема валовой продукции сельского хозяйства на 106%, в том числе, животноводства - на 103%, растениеводства - на 104%. Для проведения весенне-полевых работ МСХ РК выделено 9,6 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Отпуск дизельного топлива в хозяйства обойдется в 184 тенге за 1 литр, что на 23% дешевле рыночной цены. Выделенный объем дизельного топлива полностью обеспечивает проведение весенне-полевых работ», - говорит И.Еспаганбетов.

Готовность сельскохозяйственной техники региона к весенне-полевым работам составляет 97%.

На посевную кампанию 2022 года засыпано 40,6 тыс. тонн семян. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителями Актюбинской области ведется работа по закупу минеральных удобрений и пестицидов.

С этой целью на поддержку сельхозформирований из местного бюджета в растениеводство было выделено 1,3 млрд тенге субсидий. Кроме того, на проведение весенне-полевых работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» выделено 2,6 млрд тенге в виде льготных кредитов.