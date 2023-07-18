Рост месячной инфляции в июне составил 0,5% - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК, передает МИА «Казинформ».

В июне 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,6% (в мае – 15,9%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах.

При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, области Улытау и Астане.

Цены на продовольственные товары в июне замедлились до 14,6% г/г (в мае –16,5%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Мангистауской области (17,2%), а минимальный – в Алматы (12,7%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,8% г/г (в мае – 17,2%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (21,5%), минимальное – в Алматинской области (12,4%).

Цены на платные услуги в июне замедлились до 13,3% г/г (в мае – 13,5%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в области Улытау(17,3%), значительно ниже – в области Абай (10,7%).

В июне 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,5%.