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    Рост месячной инфляции в июне составил 0,5% - Нацбанк РК

    18 Июля 2023, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК, передает МИА «Казинформ».

    В июне 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,6% (в мае – 15,9%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах.

    При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, области Улытау и Астане.

    Цены на продовольственные товары в июне замедлились до 14,6% г/г (в мае –16,5%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Мангистауской области (17,2%), а минимальный – в Алматы (12,7%).

    Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,8% г/г (в мае – 17,2%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (21,5%), минимальное – в Алматинской области (12,4%).

    Цены на платные услуги в июне замедлились до 13,3% г/г (в мае – 13,5%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в области Улытау(17,3%), значительно ниже – в области Абай (10,7%).

    В июне 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,5%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
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