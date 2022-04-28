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    Рост материнской смертности был связан с коронавирусом - глава Минздрава РК

    28 Апреля 2022, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Материнская и детская смертность резко снизилась в Казахстане за первый квартал текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният заявила, что в прошлом году наблюдался рост материнской смертности, связанный с коронавирусной инфекцией.

    «Беременные женщины умирали от коронавируса. Это связано с тем, что у беременных женщин агрессивно протекал этот вирус. Само физиологическое состояние способствовало быстрому распространению и прогрессированию заболевания», - сказала Ажар Гиният на брифинге после заседания Сената.

    Она пояснила, что во время пандемии материнская смертность в мире выросла в три-четыре раза.

    «Вирусная инфекция поражала всех, умирали молодые и здоровые люди. Еще физиологическое состояние беременной женщины и сниженный иммунитет способствовали тому, что инфекция прогрессировала и приводила к летальному исходу. Все анализы, которые были проведены Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что в мире, в том числе и в Казахстане, этот показатель в прошлом году вырос», - сказала министр.

    А. Гиният сообщила, что в этом году за первый квартал в Казахстане идет резкое снижение показателя и материнской смертности не наблюдается.

    «За первый квартал текущего года наблюдалась материнская смертность в Атырауской области, Павлодарской области. В этих областях были высокие показатели смертности», - проинформировала глава ведомства.

    Министр объяснила, что смертность при родах не связывают с наличием новой или дорогостоящей техникой. Одна из основных причин смертности связана со здоровьем населения и своевременным получением помощи в перинатальных центрах или родильных домах.

    «Ежегодно через целевые трансферты в каждый регион направляются определенные суммы денег. В этом году запланированы 50 млрд тенге на закуп медицинского оборудования, из них в приоритете оборудование для родовспомогательных и детских организаций. Оснащенность составляет 80-90%. ИВЛ-аппараты, УЗИ-аппараты, которые работают 24 часа в сутки, требуют ежегодного обновления», - ответила А. Гиният.

    Ранее депутат Мажилиса Галымжан Елеуов сообщил, что по данным Министерства здравоохранения и некоторых информационных систем, износ оборудования в отделениях родовспоможения на сегодня составляет от 50 до 85%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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