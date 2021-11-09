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    Рост инфляции влечет удорожание товаров в Европе

    9 Ноября 2021, 09:59

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В октябре текущего года инфляция в еврозоне достигла 13-летнего максимума, что во многом связано с ростом цен на энергоносители, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Общая инфляция в ЕС составила 4,1% в октябре 2021 года, согласно предварительным данным европейского статистического бюро Eurostat .

    Это самый высокий уровень с июля 2008 года, который превысил прогноз специалистов в 3,7%. Аналогичный показатель инфляции в сентябре 2021 года составил 3,4%.

    Большинство наблюдателей выражают уверенность, что рост инфляции вызван резким скачком цен на энергоносители. В Eurostat подчеркивают, что энергетическая составляющая данных по инфляции выросла на 23% в годовом исчислении, что, безусловно, является значимым фактором.

    При этом эксперты добавили, что общий уровень инфляции в еврозоне и базовая инфляция, вероятно, продолжат расти в течение следующих двух месяцев.

    «Прошлые изменения цен на газ указывают на дальнейшее ускорение инфляции на энергоносители, а ожидания фирм в отношении собственных отпускных цен подразумевают, что базовая ставка также будет расти», - сказал он.

    Инфляция - это ключевой показатель, за которым следит Европейский центральный банк. В сентябре он объявил, что будет покупать меньше облигаций на фоне роста потребительских цен.

    Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что рост цен на энергоносители, восстановление спроса на топливо и проблемы с поставками вызывают рост инфляции.

    «Хотя для снижения инфляции потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, мы ждем ослабления этих факторов в течение следующего года. Мы по-прежнему прогнозируем, что инфляция в среднесрочной перспективе останется ниже наших целевых 2%», - считает К. Лагард.

    Европейский центральный банк, который отвечает за удержание инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, проинформирует министров финансов ЕС. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в комментариях, опубликованных в испанской прессе, повторил сообщение банка о том, что высокий рост цен носит временный характер.

    «Мы считаем, что в следующем году узкие места (предложения) уменьшатся, а цены на энергоносители снизятся или стабилизируются», - сказал Ф. Лейн.

    «Текущий период инфляции очень необычный, временный и не является признаком хронической ситуации».

    Тем не менее, индекс потребительских цен в Бельгии, показывающий динамику уровня цен на товары и услуги, в октябре вырос на 1,65 пункта или 1,47%.

    Помимо природного газа, электроэнергии и бензина, основной рост цен, зафиксированный в октябре, пришелся на гостиничные услуги, цены на которые выросли на 14,6%; мясо (+ 1,6%); рестораны и кафе (+ 0,7%).

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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