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    Рост инфляции в США самый высокий среди стран G7

    14 Июня 2022, 11:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень инфляции в США имеет самый высокий показатель среди стран Группы семи (G7) с развитой экономикой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), американская экономика пострадала больше всего по сравнению с другими странами G7. С прошлого года в США цены выросли практически вдвое с 4,7% до 8,6% в апреле.

    После США высокий уровень инфляции отмечен в Великобритании – 7,8 %, Германии – 7,4 %, Канаде – 6,8 %, Италии– 6 %, Франции – 4,8 % и Японии – 2,5 % по состоянию на апрель.

    Причина, по которой США оказались в худшем положении объясняется высоким спросом среди населения, к которому не были готовы предприятия.

    Правительство США одобрило 5 трлн долларов для защиты домашних хозяйств и предприятий от экономических потрясений, вызванных пандемией. Данная мера привела к резкому росту заказов на такие товары, как мебель, автомобили и электроника. Необычно высокий потребительский спрос столкнулся с проблемами предложения, что стало причиной повышения цен.

    Проведенное Федеральным резервным банком Сан-Франциско исследование показало, что пакеты помощи в связи с пандемией способствовали росту инфляции на 3 %, что объясняет ухудшение экономической ситуации в США.

    ОЭСР ожидает, что инфляция достигнет пика в этом году, составив в среднем 5,5 % среди стран с развитой экономикой и 8,5 % для остальных членов организации, прежде чем снизится в 2023 году.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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