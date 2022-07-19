Рост инфляции в США может замедлиться к концу года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Инфляция в настоящее время глубоко укоренилась в экономике США, но наблюдаются признаки ее снижения. Об этом сообщил генеральный директор инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

По состоянию на июнь инфляция в США достигла 9,1% за последние 12 месяцев, что является самым резким ростом с ноября 1981 года. Скачок потребительских цен был широкомасштабным, включая арендную плату, медицинское обслуживание, а также стоимость новых и подержанных автомобилей.

Несмотря на растущую инфляцию, экономисты инвестиционного банка видят сигналы, указывающие на то, что резкое повышение цен, ударившее по бюджету американских граждан, может снизиться во второй половине года.

В частности, так называемая базовая инфляция, выросла почти на 6% за последний год, но в июне она росла медленнее, чем в предыдущем месяце.

Федеральная резервная система в этом году повысила базовую процентную ставку и, как ожидается, еще повысит ее на целых три четверти процентного пункта, что будет способствовать ослаблению инфляции.

Отмечается, что цены на бензин падали в течение 30 дней подряд и сейчас составляют в среднем по стране $4,52 за галлон, по сравнению с $5,02 в середине июня. Данная тенденция будет продолжаться, и цены на топливо могут снизиться до $4 за галлон.





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