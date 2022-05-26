Рост инфляции в мае может превысить 5% в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Южная Корея планирует объявить о ряде мер по сдерживанию инфляционного давления и стабилизации уровня жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap News Agency.

По словам первого заместителя министра финансов Банг Ки Суна, страна сталкивается с острой необходимостью стабилизации цен на продукты питания и другие товары.

Чиновник отметил, что по прогнозам экспертов, потребительская инфляция может превысить 5% в мае, ускорившись по сравнению с темпами роста в предыдущих месяцах (4,8% в апреле, 4,1% в марте), и достичь уровня, который был отмечен в сентябре 2008 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция в Южной Корее в 2022 году вырастет на 4%, что вдвое больше целевого показателя центрального банка страны в 2%.