Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Рост инфляции приводит к удорожанию телекоммуникационных услуг в Бельгии

    28 Апреля 2022, 19:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая телекоммуникационная компания «Telenet» намерена с 19 июня текущего года повысить цены на Интернет, цифровое телевидение и телефонные услуги на 4,7%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы вынуждены скорректировать наши цены в результате высокой инфляции, которая влияет на расходы по выплате заработных плат, расходы на энергоносители и стоимость технологического оборудования», - говорится в сообщении компании.

    В прошлом бельгийский оператор «Telenet» повышал цены в соответствии с индексом розничных цен на здравоохранение, который не учитывает рост цен на алкоголь, сигареты и тому подобное. Этот показатель вырос более чем на 4,7%, но компания заявляет, что также приняла условия на своем рынке.

    По данным телекомпании VRT, стоимость одной подписки для физических лиц повысится с 66 до 69,1 евро. Полный доступ в Интернет от данного оператора теперь будет стоить 57,68 евро.

    Конкуренты «Telenet» - компании «Proximus» и «Orange» также объявили о повышении цен либо уже внедрили их.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Связь, ТВ, IT Бельгия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду