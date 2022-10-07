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    Рост инфляции и уровня бедности прогнозируется в Кыргызстане

    7 Октября 2022, 17:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Всемирный банк прогнозирует рост инфляции и уровня бедности в Кыргызской Республике до 15% и 25,5% соответственно по итогам 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно представленным оценкам, инфляция достигнет 15% в 2022 году и затем станет умеренной, дефицит бюджета увеличится, но в среднесрочной перспективе снизится до менее 3% ВВП. В осеннем отчете ВБ отмечается, что экономика страны по-прежнему сильно зависит от производства золота (10% ВВП и 35% экспорта), денежных переводов (25% ВВП) и иностранной помощи.

    Пандемия COVID-19 сильно повлияла на экономику Кыргызстана, показатель ВВП сократился на 8,4%, а уровень бедности увеличился с 11,7% в 2019 году до 18,7% в 2020 году. По прогнозам ВБ, доля населения, живущего на 3,65 долларов США в день, вырастет с 21,8% в 2021 году до 25,5% в 2022 году.

    Рост уровня бедности обусловлен прежде всего высокими ценами на продукты питания, снижением реальных доходов и ограниченными возможностями трудоустройства. Предпринимаемые меры правительства страны в части повышения пенсий, расширения охвата программами социальной защиты уязвимых слоев населения помогут смягчить неблагоприятные последствия, вызванные высокой инфляцией и потерей трудовых доходов.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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